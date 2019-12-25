Убийство Шеремета: полиция возбудила дело из-за угроз и насилия в отношении журналистов в суде

К правоохранителям с заявлениями о противоправных действиях в отношении них на суде над подозреваемыми в убийстве журналиста Шеремета обратились трое журналистов.

Полиция Киева начала уголовное производство относительно угроз или насилия к журналистам в Киевском апелляционном суде.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Подчеркиваем: такое противоправное поведение в отношении журналистов недопустимо. На все такие случаи полиция будет оперативно реагировать в рамках действующего законодательства", - отметили в полиции.

Председатель Союза журналистов Украины Сергей Томиленко написал в Facebook, что на суде над подозреваемыми в убийстве журналиста Шеремета "активисты" "откровенно нападают на журналистов!".

"Удары от радикалов получил журналист Дмитрий Кучер (работает для sharij.net и издания "Правовой контроль Украина"). Публичные унижения, оскорбления и угрозы, невозможность выполнять профессиональные обязанности зафиксировало на видео издание "Клименко Тайм". Толпа вымещает злобу на Дмитрие, потому что он работает на "плохого Шария", - отметил Томиленко.

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Также он отметил, что синяки и царапины получила еще одна журналистка из команды Шария Антонина Белоглазова. "Ее выталкивали из зала суда. Журналистка была вынуждена вызвать скорую и обращаться в Нацполицию", - написал Томиленко и добавил, что "отдельно в зале суда раздаются угрозы журналистке Юлии Корзун, потому что она представляет "не такое издание" Страна.ua".

"Правоохранители будут жестко реагировать на каждый случай нападения и угроз журналистам. Власть должна продемонстрировать политическую волю - и осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных". Осудить нарушения прав журналистов "неправильных" медиа! Все СМИ, которые работают в Украине, являются правильными. Если есть претензии к материалам медиа - то подавайте жалобы в суд. А не устраивайте разборки над беззащитными журналистами", - написал Томиленко.

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко было перенесено на 24 декабря из-за неявки прокуроров. Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале, которые пришли поддержать Кузьменко и взять ее на поруки, а также со стороны адвоката Добоша.

Кузьменко заявила: «Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание».

После этого на третий этаж здания суда, где в зале заседаний была Кузьменко, поднялись и расположились в коридоре около 15 сотрудников полиции особого назначения. Позже они ушли оттуда.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что «ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу о выбранных мерах пресечения».

Впоследствии спецназовцы взяли штурмом судебный зал и вывели оттуда Кузьменко, чтобы отвезти в СИЗО.