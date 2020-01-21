В Киеве мошенники "продавали" должность начальника колонии за $20 тысяч

Правоохранители задержали двух мошенников в ресторане после получения средств.

В Киеве сегодня задержаны два человека во время мошеннического завладения 20 тыс. долл. США, которые они получили за обещание способствовать назначению лица на должность начальника одной из исправительных колоний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Также они подозреваются в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды должностным лицам Министерства юстиции Украины.

По результатам проведения следственных действий правоохранители задержали указанных лиц в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения денежных средств.

Задержание произошло в одном из ресторанов. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня по 17 адресам в сети магазинов «Конфискат» в Киеве прошли обыски. В прокуратуре отмечают, что обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, что причинило материальный ущерб в особо крупном размере).