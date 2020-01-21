Продавали подделки: в Киеве обыскивают сеть популярных магазинов по продаже обуви

По версии следствия, через указанную торговую сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров, маркированных известными мировыми брендами.

Сегодня по 17 адресам в сети магазинов «Конфискат» в Киеве проходят обыски.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда столицы.

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По версии следствия, через «указанную торговую сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами».

«Кроме того, наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввозе с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет Украины», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, что причинило материальный ущерб в особо крупном размере).

Продолжаются следственные действия, добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, правоохранители Тернопольщины задержали членов межрегиональной преступной группы, которая занималась подделкой документов с голографическими защитными элементами и в дальнейшем реализовывала их на территории Украины.