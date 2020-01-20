Под Днепром дотла сгорела фура с колбасой

Огонь уничтожил моторное отделение и кабину грузовика MAN, а также повредил грузовое отделение.

В районе Подгороднего Днепропетровской области 19 января загорелся грузовик с колбасой. Автомобиль сгорел дотла, но водитель не пострадал.

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел около 17:40. По предварительным данным, фура загорелась во время движения. На место прибыли спасатели.

По информации на сайте ГСЧС, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь уничтожил моторное отделение и кабину грузовика MAN, а также повредил грузовое отделение.

Пожарные тушили огонь больше получаса. Причину возгорания устанавливает полиция.

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