Под Днепром дотла сгорела фура с колбасой
09:20, 20 января 2020Происшествия
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Огонь уничтожил моторное отделение и кабину грузовика MAN, а также повредил грузовое отделение.
На Днепропетровщине сгорел грузовик / ГСЧС
В районе Подгороднего Днепропетровской области 19 января загорелся грузовик с колбасой. Автомобиль сгорел дотла, но водитель не пострадал.
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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел около 17:40. По предварительным данным, фура загорелась во время движения. На место прибыли спасатели.
По информации на сайте ГСЧС, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь уничтожил моторное отделение и кабину грузовика MAN, а также повредил грузовое отделение.
Пожарные тушили огонь больше получаса. Причину возгорания устанавливает полиция.
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