Иран передаст Украине черные ящики сбитого Boeing – СМИ

По словам иранского представителя, информацию из черных ящиков попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США.

Иран все-таки передаст Украине черные ящики со сбитого авиалайнера МАУ.

Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на иранские СМИ.

«Бортовые черные ящики с самолета, который был случайно сбит иранскими военными, Иран передаст Украине», - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

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Резайефар сообщил, что он неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информацию из черных ящиков попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.