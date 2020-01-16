Украина и Иран обсудили репатриацию тел погибших и доступ к "черным ящикам" самолета МАУ

Вадим Пристайко подчеркнул, что требования Украины по расследованию авиакатастрофы остаются неизменными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обсудили репатриацию тел погибших украинских граждан и доступ к "черным ящикам" с борта самолета "Международные авиалинии Украины".

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"Поговорил по телефону с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом. Мы обсудили репатриацию тел украинских жертв и также роль Украины в совместном расследовании, особенно - доступе к "черным ящикам". Наши требования остаются неизменными", - подчеркнул Пристайко.

Читайте такжеГлавы МИД пяти стран призвали Иран обеспечить ответственность виновных в сбитии самолета МАУ (видео)

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 57 граждан Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.