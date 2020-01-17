В Тернополе из-за проблем с учебой умерла студентка из Нигерии, выпив неизвестный яд

Девушку в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение, но спасти ей жизнь не удалось.

В Тернополе умерла студентка из Нигерии, выпив неизвестный яд из-за проблем с учебой.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, неизвестную молодую темнокожую девушку без сознания на ул. Троллейбусной обнаружил вчера местный житель. Он вызвал «скорую» и полицию.

«Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение, однако спасти ее не удалось», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, умершая – гражданка Нигерии, 1995 г.р., студентка Тернопольского медицинского университета.

«В день несчастья она пришла к подругам взволнованная из-за проблем с учебой и рассказала, что не знает, как об этом сообщить родителям. Тело девушки обнаружили возле дома одногруппниц, а в их квартире – прощальную записку», - отметили в полиции.

По одной из версий, потерпевшая выпила неизвестный яд.

Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со статьей 115 УК.