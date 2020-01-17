Еще один труп: история про квартиру с мертвецами в Херсоне получила продолжение

За несколько дней до предполагаемой даты гибели двух горожан от отравления грибами скоропостижно скончался их сосед.

На днях в Херсоне обнаружили квартиру с мертвыми жильцами, которые, вероятно всего, отравились грибами. Сегодня стало известно, что за несколько дней до предполагаемой даты гибели горожан на той же лестничной клетке, где находится их квартира, скончался сосед.

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Об этом сообщает местное издание «Херсон типичный», ссылаясь на данные полиции.

Оказалось, что перед смертью двух мужчин буквально выворачивало наизнанку, что может свидетельствовать о сильном отравлении.

Кроме того, стало известно, что за несколько дней до предполагаемой даты гибели горожан в том же доме, и на той же лестничной клетке, где находится их квартира, скоропостижно скончался еще один человек – сосед.

В его случае установлено, что мужчина отравился собственноручно собранными грибами.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне обнаружили квартиру с мертвыми жильцами. Полицию вызвал житель Херсона, чей отец, проживающий в квартире по проспекту Строителей, три недели не выходил на связь.