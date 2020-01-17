Смяло вдвое: появилась запись падения тяжелых дверей на ребенка (видео 18+)

На записи видно, как тяжелая конструкция буквально сминает ребенка.

В сети появилось видео, как в коридоре рядом с регистратурой киевской детской поликлиники № 2 по проспекту Правды 64 А на ребенка упали металлические двери.

Запись с камер наблюдения появилась в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

Четырехлетний мальчик пришел в больницу вместе с мамой 13 января, так как заболел ветрянкой. В холле клиники на него упали демонтированные двери, оставленные рабочими.

На записи видно, как тяжелая конструкция буквально сминает ребенка.

Как сообщал УНИАН, 14 января в детской поликлинике №2 столицы на 4-летнего мальчика упали металлические двери. В результате ребенок получил перелом бедренной кости.

Столичные полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка в помещении киевской больницы.