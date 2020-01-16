СБУ заблокировала канал нелегального ввоза мигрантов на границе с Россией

Граждан одной из стран Центральной Азии переправляли через границу за 400 долларов.

Служба безопасности Украины заблокировала канал нелегальной миграции с территории Российской Федерации.

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Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Отмечается, что канал нелегальной миграции организовали трое жителей Луганщины и несколько россиян.

«Сообщники из России подыскивали «клиентов» - выходцев из одной из стран Центральной Азии. Злоумышленники вне пунктов пропуска переправляли мигрантов в Украину. Стоимость незаконных услуг составляла 400 долларов с каждого «туриста»: половину суммы они платили в России, остальное ‒ после прибытия в нашу страну», - говорится в сообщении.

Двух участников нелегальной схемы и четырех мигрантов правоохранители задержали во время очередной попытки пересечения государственной границы. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

Ранее в Киевской области правоохранители разоблачили преступную схему по вербовке женщин для сексуальной эксплуатации. Девушек отправляли за границу, в Европу и Азию.