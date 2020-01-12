На Киевщине разоблачили схему продажи женщин в сексуальное рабство за границу
В Киевской области правоохранители разоблачили преступную схему по вербовке женщин для сексуальной эксплуатации. Девушек отправляли за границу, в Европу и Азию.
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Как сообщается на сайте полиции Киевской области, 25-летняя жительница г. Сумы вместе с другими лицами которые устанавливаются, основательно подозревается в организации преступной схемы.
«Преступники предлагали женщинам работу «моделью» с высоким заработком за рубежом. Однако, некоторым из потенциальных работниц такие условия труда показались подозрительными и они сообщили в полицию», - говорится в сообщении.
По месту жительства и в автомобиле подозреваемой правоохранители провели обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны с записями и видеоматериалами, записные книжки, банковские карты.
Сейчас следственные действия продолжаются, продолжаются обыски. Полиция проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений, а также устанавливает личности ее сообщников.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Начато досудебное расследование.
Ранее на Львовщине задержали владельца немецкого клуба, который пытался вывезти украинок в секс-рабство.