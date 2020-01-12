На Киевщине разоблачили схему продажи женщин в сексуальное рабство за границу

Женщинам предлагали работу «моделью» с высоким заработком за рубежом.

В Киевской области правоохранители разоблачили преступную схему по вербовке женщин для сексуальной эксплуатации. Девушек отправляли за границу, в Европу и Азию.

Читайте также"Зарплатное рабство" отменили: украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для получения выплат

Как сообщается на сайте полиции Киевской области, 25-летняя жительница г. Сумы вместе с другими лицами которые устанавливаются, основательно подозревается в организации преступной схемы.

«Преступники предлагали женщинам работу «моделью» с высоким заработком за рубежом. Однако, некоторым из потенциальных работниц такие условия труда показались подозрительными и они сообщили в полицию», - говорится в сообщении.

По месту жительства и в автомобиле подозреваемой правоохранители провели обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны с записями и видеоматериалами, записные книжки, банковские карты.

Сейчас следственные действия продолжаются, продолжаются обыски. Полиция проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений, а также устанавливает личности ее сообщников.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Начато досудебное расследование.

Ранее на Львовщине задержали владельца немецкого клуба, который пытался вывезти украинок в секс-рабство.