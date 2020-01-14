В Киеве утром произошла драка на стройплощадке: двое пострадавших

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители, начато уголовное производство.

В Днепровском районе Киева на территории строительной площадки утром во вторник произошла драка между охранниками строительства и общественными активистами.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел на улице Никольско-Слободской, правоохранителям о нем сообщили около семи часов.

"На месте происшествия правоохранители установили, что между местными жителями и охранниками строительной площадки произошла стычка, в результате которой двое человек получили телесные повреждения. По данному факту следователи Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове мужчина свободно гулял с автоматом Калашникова (фото)

Правоохранители устанавливают обстоятельства правонарушения и причастных к нему лиц.

"Кроме того, правоохранители призывают обе стороны конфликта решать спорные вопросы мирным путем и исключительно в рамках правового поля", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в квартире многоэтажки устроили стрельбу из автомата.