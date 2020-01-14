Прорыв трубы возле Ocean Plaza: спасатели показали вид изнутри ТЦ после аварии (фото)

Теплоснабжение к потребителям подается по обводным веткам теплосети. От ГСЧС привлекалось 10 бригад и 3 единицы техники.

По состоянию на 7 утра 14 января подтоплений в результате прорыва трубы недалеко ТЦ Ocean Plaza в Киеве нет, вода сошла самотеком, работу торгового центра временно приостановлено.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Теплоснабжение к потребителям подается по обводным веткам теплосети. От ГСЧС привлекалось 10 бригад и 3 единицы техники.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 января в Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича, 174, в результате порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия, в результате чего горячей водой залило улицу и расположенный на ней ТРЦ "Ocean Plaza". Горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza".

По последней информации спасателей, во время инцидента в больницы с ожогами были госпитализированы 7 человек.

Утром 14 января в КГГА заявили, что изучают вопрос выплаты компенсации всем пострадавшим.