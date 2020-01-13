В Николаеве вечером обстреляли два трамвая с пассажирами (фото)

Обошлось без пострадавших, вагоны отправили в депо.

В Николаеве сегодня вечером были обстреляны два трамвайных вагона с пассажирами внутри.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Николаевэлектротранс" на странице в Facebook.

Инциденты произошли на улице Кузнечной - неизвестные обстреляли трамваи первого маршрута. Из-за обстрела и повреждения стекла на окнах они были остановлены.

"Пострадавших среди пассажиров нет, на место происшествия вызвана полиция. Вагоны были отправлены в депо для восстановления. Сейчас с вагонов убирают битое стекло и будут проводить работы по замене разбитых окон. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в сообщении.

Как отметили на предприятии, полиция прибыла в депо, где фиксирует факт обстрелов, пишется соответствующее заявление.

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"К сожалению, на такие случаи когда под угрозой жизнь и безопасность пассажиров полиция не реагирует", - заявляет пресс-служба КП.

Как сообщал УНИАН, в Одессе пассажиры толкали трамвай, который остановился посреди дороги. Водителя за этот инцидент решили наказать.