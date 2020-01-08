В Одессе пассажиры толкали трамвай, заглохший посреди дороги: водителя накажут (фото)

Водителя отстранили от работы на линии, ее ждут дисциплинарные санкции, отметили в коммунальном предприятии.

В центре Одессы возле парка Шевченко группа людей толкала трамвай, который остановился посреди дороги.

Как сообщает "Думская", заходивший на круг вагон неожиданно заглох на Лидерсовском бульваре, а сдвинуться с места многотонной махине помогли пассажиры.

В пресс-службе коммунального предприятия изданию заявили, что накажут водителя за данный инцидент.

"Вагон стал под пересечение и обесточился. По должностной инструкции водитель в подобных случаях должен вызвать аварийный вагон, чтобы его толкнули. Однако на практике случается так, что пассажиры сами предлагают помощь, чтобы не терять время. Опять-таки, согласно инструкции, если пассажиры хотят толкать трамвай, водитель обязан воспрепятствовать этому. Водитель данного вагона уже отстранена от работы на линии, ее ждут дисциплинарные санкции", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево.