После убийства в Каховке "полетели головы" полицейских

В частности, полицейский, который на момент совершения убийства находился в компании подозреваемого, уволен из органов внутренних дел.

В Херсонской области троих полицейских, имевших отношение к расследованию убийства в новогоднюю ночь 26-летнего жителя Каховки, отстранили от занимаемых должностей, еще троих - уволили.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Согласно сообщению, руководство областного главка полиции назначило проведение служебного расследования в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, непосредственно имевших отношение к расследованию убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в городе Каховка.

«По результатам расследования троих работников отстранили от занимаемой должности, троих - уволили из органов внутренних дел, еще в отношении троих сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности», - говорится в сообщении.

В частности, начальник областного главка полиции Александр Прокудин отметил, что в отношении полицейских применены самые строгие дисциплинарные взыскания.

«В отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание - увольнение с занимаемой должности. В отношении дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось дело об убийстве мужчины, применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Члены следственно-оперативной группы, а именно следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволены из органов внутренних дел Украины», - сообщили в полиции.

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Кроме того, старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования в отношении него материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, утром 1 января 2020 года в г. Каховка Херсонской области 29-летний мужчина произвел несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. От полученных огнестрельных ранений потерпевший через два дня умер. 3 января суд арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

По факту убийства расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции.

4 января под местным управлением полиции прошла акция протеста. Жители требовали расследования резонансного убийства.

Впоследствии генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя Каховки.