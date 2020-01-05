Убийство в Каховке: глава Херсонской ОГА обещает контролировать ход расследования

Убийство 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина произошло утром 1 января в Каховке.

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев пообещал контролировать ход расследования по убийству в Каховке с участием полицейского, которое стало причиной протестов под отделением полиции.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным. Именно на этом я акцентировал во время заслушивания этого вопроса на координационном совещании с правоохранителями 3 января», - написал он.

По его словам, подозреваемый, который оказался экс-сотрудником органов внутренних дел, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а суд принял решение о его аресте. Относительно другого участника событий - действующего полицейского - происходят проверки с использованием полиграфа.

«Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новоназначенным прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания», - заверил Гусев.

Как сообщал УНИАН, в Новой Каховке на Херсонщине десятки горожан пришли к районному отделению полиции и зажгли шины. В такой способ они устроили протест из-за убийства 26-летнего земляка. Все произошло в новогоднюю ночь.