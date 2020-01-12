Во Львове из окна четвертого этажа выпала девушка с порезанными венами
Вечером в субботу, 11 января, во Львове из окна квартиры на четвертом этаже выпала 21-летняя девушка.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на полицию Львовщины.
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Инцидент произошел около 20:00 субботы на ул. Лычаковской. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность девушки, ею оказалась 21-летняя жительница Перемышлянского района Львовской области.
По словам пресс-секретаря полиции Львовщины Светланы Добровольской, известно, что в квартире вместе с девушкой находились трое мужчин 22, 32 и 37 лет. Все трое - жители Львова.
"Девушка выпала с четвертого этажа. При осмотре было обнаружено, что у нее порезаны вены на руке", - сообщила Добровольская.
Девушка жива. Ее с травмами госпитализировали в больницу. Все обстоятельства случившегося, устанавливают полицейские.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине будут судить мужчину, который в пьяном состоянии обругал правоохранителей и провоцировал их агрессивным поведением, а также нанес телесные повреждения одному из них.