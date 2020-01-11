На Львовщине будут судить мужчину, который на пьяную голову избил копа

Полицейские пресекли противоправные действия и задержали правонарушителя в порядке ст.208 УПК Украины.

На Львовщине ночью 11 января мужчина в нетрезвом состоянии подошел к правоохранителям, обругал их и провоцировал агрессивным поведением. На замечания не реагировал, и начал хватать сотрудников полиции за одежду. Нанес телесные повреждения одному из них.

Об этом сообщает ГУНП Львовской области.

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Полицейские пресекли противоправные действия и задержали правонарушителя в порядке ст.208 УПК Украины. Им оказался 38-летний житель города Буськ. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы.

Как сообщал УНИАН, утром субботы, 11 января, в Борисполе произошло смертельное ДТП. За рулем был сотрудник одного из подразделений полиции. На месте работают соответствующие службы. Все подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям.