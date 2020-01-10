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Опубликовано новое видео падения самолета МАУ в Иране

20:50, 10 января 2020
Происшествия
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Самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-PSR, который потерпел катастрофу в Иране / REUTERS

Видео опубликовал корреспондент BBC по Ирану Али Гашем на своей странице в Twitter.

На записи, снятой с автомобиля, виден горящий в воздухе объект, который горит не менее 56 секунд, а затем взрывается в момент контакта с землей.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, о возможном поражении самолета ракетой.

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