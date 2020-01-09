Украинский Boeing в Иране сбила ракета "земля-воздух" - Трюдо

По данным Трюдо, на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит в Иране ракетой «земля-воздух».

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции в Оттаве в четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов.

По его данным, на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Он заявил, что по разведданным из нескольких источников украинский самолет был случайно сбит Ираном.

«У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета «земля-воздух». Возможно, это было сделано неумышленно, - заявил Трюдо.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая произошла 8 января в аэропорту Тегерана, и идентификации тел погибших.

В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».