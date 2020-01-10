На Кировоградщине бешеная овчарка покусала трех человек

Пострадавшие были доставлены в больницу, где им сделали антирабические прививки.

В Светловодске на Кировоградщине бешеный пес покусал трех человек и другую собаку.

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Об этом сообщает городской совет Светловодска.

Как сообщается, собака отсутствовала дома в течение трех недель и, вернувшись ночью с 29 на 30 декабря 2019 года, обратила на себя внимание своих хозяев нетипичным поведением. Она была агрессивной, покусала другого домашнего пса во дворе. Такое поведение овчарки заставило хозяев обратиться к специалистам, которые при выезде на место обнаружила все клинические признаки бешенства (слюнотечение, паралич нижней челюсти, беспокойное поведение). Овчарка была не привита против бешенства в 2019 году из-за агрессивного поведения. Животное было взято под надзор, другим животным во дворе (коту и собаке) проведены вынужденные прививки против бешенства. Также проведена дезинфекционная обработка двора.

Утром 01 января овчарка погибла. Предварительно было выявлено, что овчарка покусала 3 людей и испачкала слюной 2 человек. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им были проведены антирабические прививки.

Учитывая, что собака отсутствовала дома 21 день, точную информацию относительно пострадавших от неё людей и животных установить не удалось.