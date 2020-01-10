В Киеве при попытке ограбления банка подорвали банкомат (фото)

Злоумышленников устанавливает полиция.

В Оболонском районе Киева ранним утром в пятницу подорвали банкомат при попытке ограбить отделение банка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Сегодня в 04:30 возле дома по Героев Днепра, 13, была произведена попытка ограбление "Укрсиббанка". Местные говорят, что был слышен сильный взрыв. Пока неизвестно была ли попытка успешной. Кстати, это уже второе ограбление банка за два дня. Вчера двое пытались взорвать банкомат на Троещине", - сказано в сообщении.

Правоохранители данный инцидент подтверждают, пишет "Сегодня" со ссылкой на информацию районной полиции.

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"Был поврежден банкомат, который установлен в холле банка. Клиенты имеют возможность зайти внутрь с карточкой, чтобы снять там деньги. В этом помещении и произошел взрыв. Неизвестные заложили там взрывное устройство. Украсть им ничего не удалось. Личности злоумышленников устанавливаются, ведется следствие", - рассказали в Оболонском управлении полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее банкомат подорвали в Виннице, но ограбить его не удалось.