В Виннице взорвали банкомат: ограбить не удалось

Личность человека, причастного к совершению данного правонарушения, устанавливается.

Полиция устанавливает личность человека, который повредил помещение отделения банка в Виннице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Сообщение о повреждении помещения отделения "Ощадбанка" в областном центре по ул. Литвиненко поступило в полицию в воскресенье, 29 декабря, около 4:10.

По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка. Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами.

В настоящее время личность человека, причастного к совершению данного правонарушения, устанавливается.

Следствие начало уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (покушение на тайное похищение чужого имущества), за что предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в ночь на 25 декабря неизвестные подорвали самодельным устройством банкомат, расположенный в помещении банка, и похитили неустановленную сумму денежных средств.