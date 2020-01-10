В Иране заявили, что на расследование катастрофы самолета МАУ может уйти два года - СМИ

Иран хочет самостоятельно изъять записи "черного ящика" с украинского авиалайнера, который потерпел крушение над Тегераном.

Иранский чиновник заявил, что может потребоваться один или два года, чтобы завершить расследование катастрофы украинского самолета над Тегераном.

Об этом сообщает Reuters.

Чиновник заявил, что расшифровка черных ящиков, обнаруженных на месте катастрофы, может занять один или два месяца.

При этом Иран хочет самостоятельно изъять записи "черного ящика" с украинского авиалайнера. Там добавили, что в случае, если понадобится помощь, то они могут привлечь Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку Тегеран заключил соглашения с этими странами.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.