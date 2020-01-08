Украинский "Боинг" в Тегеране не был сбит ракетой - западные спецслужбы

По данным собеседника агентства, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

Западные спецслужбы считают, что самолет Международных авиалиний Украины, который разбился в иранском Тегеране, не был сбит ракетой.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в службе безопасности Канады.

По предварительной версии самолет упал из-за технической неисправности.

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По данным собеседника агентства, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

Напомним, Bellingcat проверяет версию об атаке украинского Боинга в Тегеране из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» после того, как в сети появилось фото головки ракеты, которую нашли якобы на месте крушения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.