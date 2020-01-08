В Иран готовы вылететь 2 самолета для транспортировки тел погибших в авиакатастрофе

По словам секретаря СНБО, предоставленные Минобороны и ГСЧС самолеты готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросам безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина ведет переговоры с Ираном о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, чтобы забрать тела погибших в результате авиакатастрофы в районе Тегерана украинцев.

Об этом он сообщил в Facebook.

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«Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев», - заявил он.

По словам Данилова, самолеты предоставляют Министерство обороны Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросов безопасности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

По данным пресс-службе авиакомпании МАУ, самолет при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран-Киев исчез с радаров спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 6.10 по местному иранскому времени.

«Согласно предварительным данным, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту», - сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о странах происхождения людей, погибших в результате крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Министр написал в Twitter: «Сейчас нам известна следующая информация, касающаяся стран происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2+9 (экипаж) Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания – 3».