Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране украинского самолета

Обнаруженный ящик передали правоохранительным органам Ирана.

Иранские службы спасения нашли черный ящик украинского Boeing-737.

Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

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Отмечается, что черный ящик обнаружили в окрестностях иранской столицы и уже передали правоохранительным органам страны.

Как сообщал УНИАН, украинский самолет Боинг 737, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Сначала появилась информация, что на его борту находились 180 пассажиров и членов экипажа. Впоследствии в минавиации Ирана уточнили, что в самолете были 167 человек.

По предварительной информации IRNA, самолет направлялся в Киев.