В Одесской области мужчина зарезал соседку, потому что она долго не открывала дверь

Задержанный злоумышленник утверждает, что хотел поздравить женщину с Новым годом.

В Любашевском районе Одесской области в ночь на 5 января мужчина смертельно ранил ножом свою соседку за то, что она долго не открывала ему входную дверь.

Как сообщили УНИАН в региональном главке Нацполиции, в правоохранительные органы обратились медики, которые сообщили, что в больнице умерла 44-летняя женщина, получившая ножевое ранение в область брюшной полости.

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Преступление совершил 21-летний сосед погибшей, своей причастности он не отрицает. По его словам, на женщину он разозлился из-за того, что та долго не открывала дверь, когда он пришел поздравить ее с Новым годом.

С места происшествия полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления - кухонный нож и другие вещественные доказательства.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Фигурант задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Согласно санкции статьи, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Киевском районе Одессы в квартире жилого высотного дома устроили стрельбу из автомата.