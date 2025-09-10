Инна отметила, что Ангелина до сих пор адаптируется к новым условиям жизни.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогерша Инна Мирошниченко - рассказала о трудностях в обучении у приемной дочери.

Женщина призналась, что иногда 9-летней Ангелине довольно трудно привыкнуть к окружающим условиям и любым изменениям.

"Путь в обучении Ангелины похож на типичные украинские дороги. Три метра вроде нормально, потом яма, потом щебень, потом заплатка, а потом снова норм. Трудно. Очень трудно. И тут тоже было бы классно вмешаться с разными терапевтами и нейроспециалистами где-то в возрасте 4 лет. Хотя нет гарантий, что сработало бы, на самом деле", - написала Инна в своем Instagram.

Видео дня

Блогерша также добавила, что мозг дочери работает по-другому и ей трудно даже пытаться быть, как другие дети.

"Она очень старается. После каждого микро-прыжка в развитии происходит очень сильный и длительный откат назад, который сопровождается сильными эмоциональными качелями. И Ангелина до сих пор адаптируется к нам, к новому месту, жизни, правилам. Все эта смена обстоятельств тревожит нервную систему. Любое отклонение от плана для Ангелины травматично. Заболел учитель? Откат назад. Мама сказала переодеться, потому что замерзнет? Все, паника", - отметила Мирошниченко.

Однако адвокат подчеркнула, что сейчас они пытаются почувствовать сильные стороны Ангелины и не давить на нее.

К слову, Инна и Тимур воспитывают четверых детей. В 2018 году у пары родилась дочь Мия, а позже сын Марко. Но во время полномасштабной войны супруги решили усыновить еще двоих детей - мальчика Марселя и девочку Ангелину.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко откровенно рассказала о расстройстве у приемного сына.

Вас также могут заинтересовать новости: