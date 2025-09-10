Артистка уже не впервые будет пытаться покорить судей и зрителей шоу.

Молодая украинская певица Диана Горбяк, которая выступает под сценическим именем SOWA, призналась, что планирует подать заявку на Нацотбор на "Евровидение-2026".

Кстати, артистка уже дважды попадала в лонглисты, но потом получала отказы. Однако сейчас надеется, что на этот раз повезет больше.

"В этом году я планирую подать свою заявку на участие в Нацотборе на "Евровидение". У меня уже был опыт, когда я дважды попадала в лонглисты. На этот раз я буду делать все возможное, чтобы стать еще раз частью такого события. Сейчас происходят глобальные изменения в моем творчестве - от появления новых людей до изменений в музыкальном стиле и даже внешних, за которыми вы скоро сможете наблюдать", - рассказала SOWA в проекте "ЖВЛ представляет".

Артистка также отметила, что готовит особую конкурсную песню, которая удивит слушателей.

К слову, уже начался прием заявок на конкурс. В этом году музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение" будет Джамала. По ее словам, она ждет яркие голоса и харизму артистов.

Напомним, ранее Тина Кароль отреагировала на назначение Джамалы новым музыкальным продюсером Нацотбора. Кстати, в прошлом году именно она была на ее месте.

