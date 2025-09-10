Там отметили, что это говорит о необходимости применения силы против РФ уже сегодня.

В нынешней геополитической ситуации надо усилить военную поддержку Украины или же готовиться к войне за страны Балтии.

Об этом, комментируя атаку российских дронов на Польшу, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в Телеграм.

Он выразил мнение, что в нынешней геополитической ситуации остаются только два варианта развития событий в Украине: применение силы уже сегодня или риск войны за Литву, Латвию и Эстонию в будущем.

Видео дня

"Здесь либо сила сейчас, и не только путем поддержки Украины, либо война за Балтию в будущем. Третьего варианта не остается", - отметил руководитель ЦПИ.

Коваленко отметил, что международное сообщество должно осознавать риски, стоящие перед Европой, и действовать решительно, чтобы не допустить эскалации. В противном случае, подчеркнул он, откладывание решительных шагов может привести к более масштабным и опасным последствиям.

Атака российских дронов на Польшу

Ночью сообщалось, что Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности.

Уже утром премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали объекты, которые нарушили воздушное пространство страны. Он объявил, что созвал срочное заседание правительства из-за ситуации с безопасностью.

В связи с атакой в нескольких воеводствах Польши объявили срочный вызов резервистов.

Вас также могут заинтересовать новости: