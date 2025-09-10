В нынешней геополитической ситуации надо усилить военную поддержку Украины или же готовиться к войне за страны Балтии.
Об этом, комментируя атаку российских дронов на Польшу, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в Телеграм.
Он выразил мнение, что в нынешней геополитической ситуации остаются только два варианта развития событий в Украине: применение силы уже сегодня или риск войны за Литву, Латвию и Эстонию в будущем.
"Здесь либо сила сейчас, и не только путем поддержки Украины, либо война за Балтию в будущем. Третьего варианта не остается", - отметил руководитель ЦПИ.
Коваленко отметил, что международное сообщество должно осознавать риски, стоящие перед Европой, и действовать решительно, чтобы не допустить эскалации. В противном случае, подчеркнул он, откладывание решительных шагов может привести к более масштабным и опасным последствиям.
Атака российских дронов на Польшу
Ночью сообщалось, что Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности.
Уже утром премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали объекты, которые нарушили воздушное пространство страны. Он объявил, что созвал срочное заседание правительства из-за ситуации с безопасностью.
В связи с атакой в нескольких воеводствах Польши объявили срочный вызов резервистов.