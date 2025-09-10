Он рассказал, куда на самом деле могли целиться россияне.

Российские оккупанты могли попасть в здание Кабинета министров Украины случайно.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал авиационный эксперт Валерий Романенко, отвечая на вопрос относительно удара россиян по зданию правительства.

По его мнению, ракета, скорее всего, "просто отклонилась". "Они целились по "Арсеналу" (завод - ред.), попали по Кабмину. А если бы они стреляли прямо по Кабмину, она бы попала в центр... Здание большое, они бы старались попасть в середину здания. Попали, если лицом стоять, в правый край. И ударили по крыше", - сказал Романенко.

Так, предполагает он, "ракета была сбита, упала на крышу и не была из-за этого взорвана боевая часть". Взрыва не произошло, впрочем, после падения ракеты все топливо в ней не выгорело и его остаток вызвал пожар.

В то же время, если бы произошел взрыв, то обвалилась бы фасадная часть здания. "От 450 килограммов боевой части повреждения были бы гораздо больше", - отметил авиаэксперт.

Удар по Украине 7 сентября

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Россия осуществила массированный удар по городам Украины. В Киеве, в частности горело здание Кабинета министров.

Военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники заявлял, что в здание правительства попал не дрон типа "Шахед", а крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер" - "Искандер-К".

