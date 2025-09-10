В особый период животные становятся чрезвычайно агрессивными и одновременно неосторожными и беззащитными.

В лесах Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника мощно ревут олени - у животных начался гон.

Как объяснили в учреждении, сентябрь в Чернобыльском заповеднике звучит особенно - леса и поля наполняются мощным ревом благородных оленей, потому что это время борьбы за гаремы, когда самцы соревнуются силой голоса и рогов.

По словам исследователей, в начале гона одинокие самцы занимают определенную территорию, куда мощным ревом активно приглашают олениц. Как отмечают ученые, из-за войны несколько изменилось пространственное распределение животных, ведь наиболее многочисленные рыковыска зафиксированы на открытой местности залежей.

Видео дня

Говорится, что как самки, так и самцы определяют силу соперника именно по тону рева: в расцвете сил олень имеет низкий и хриплый голос.

"Интересно, что чем крупнее олень, тем длиннее его шея и грубее голос, который является визитной карточкой самца. Таким образом он больше способен привлечь олениц. А судя по тому, что некоторые чернобыльские олени имеют в гареме до десяти и более самок, они - очень искусные кавалеры", - говорят исследователи.

Они объясняют, что гарем из олениц легко не дается - за него нужно сражаться с другими "мужчинами" и не только силой голоса. Потому что поединок может не ограничиться демонстрацией силы и перейти в смертельный бой.

"Во время гона животные становятся чрезвычайно агрессивными и одновременно неосторожными и беззащитными. Поэтому в течение сентября-октября служба охраны заповедника усиливает контроль и наблюдение за популяцией оленя", - отмечают ученые.

Также водителей предупредили: идя по "зову сердца", олени могут неожиданно выскочить на дорогу и спровоцировать аварию.

"Брачная жизнь" животных

Напомним, в Одесской области, на заповедной территории, собрались на отдых более полутысячи лебедей шипунов, которые являются "холостыми". Белоснежные холостяки прилетели на Джантшейский лиман, где расположены участки нацпарка "Тузловских лиманов" и Дунайского биосферного заповедника.

Это лебеди из разных водоемов, расположенных неподалеку. "Шипуны" образуют пары на всю жизнь. Свои гнезда располагают на сухом месте среди камыша или в виде плавучей платформы. Лебедь-шипун находится под охраной Директивы ЕС об охране диких птиц, Бернской и Боннской конвенций и Соглашения об охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц.

Вас также могут заинтересовать новости: