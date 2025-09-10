Враг лезет в инфраструктуру, которая является серьезным элементом украинской обороны.

Российские оккупанты могут бить не только по украинской энергетике, но и по еще одной важной системе.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал авиационный эксперт Валерий Романенко, отвечая на вопрос о том, какие объекты украинской энергетики сейчас в опасности из-за возможных вражеских атак.

Он отметил, что это электростанции. Впрочем, российские оккупанты "будут бить по всему, по всей структуре".

"То есть будут бить не только по электростанциям, но и по подстанциям, по трансформаторным станциям. Может, даже по линиям электропередачи будут бить. По каким-то узловым портам, где идет распределение электрической энергии", - сказал Романенко.

В то же время, подчеркнул эксперт, будет бить враг и по транспортной системе. "В прифронтовой зоне бьют по мостам, бьют по вокзалам. Чтобы нарушить еще и транспортную инфраструктуру, это же тоже серьезный элемент нашей обороны. Бесперебойная работа нашего транспорта", - подчеркнул он.

Удары по энергетическим объектам Украины

Как сообщал УНИАН, в начале осени Россия уже продолжила бить по энергетическим объектам Украины. В частности, российские захватчики атаковали электростанцию в Киевской области.

В то же время Сергей Коваленко, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno отметил, что не исключает возвращения отключений света для населения. Он рекомендует населению и бизнесу заранее подготовиться к возможному ограничению энергоснабжения.

