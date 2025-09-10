Проект должен показать, насколько сильно ИИ упрощает и удешевляет производство мультипликации.

OpenAI финансирует создание полнометражного мультфильма Critterz, сделанного в основном с помощью ИИ. По данным Wall Street Journal, цель проекта показать Голливуду, что генеративные технологии могут серьёзно удешевить и ускорить производство анимации.

Critterz расскажет историю лесных зверей, в чью деревню наведывается незваный гость. Бюджет мультфильма составит меньше 30 миллионов долларов, тогда как, например, "История игрушек 4" обошлась в 200 миллионов. На производство планируют потратить около девяти месяцев.

Идея принадлежит Чаду Нельсону, сотруднику OpenAI, который ещё в 2023 году сделал короткометражку с помощью DALL-E. Теперь процесс развернули наоборот - художники создают наброски, их обрабатывают ИИ-инструменты, а озвучивают мультфиль живые актёры. Сценарий написала команда, работавшая над "Паддингтоном в Перу".

Интересно, что поскольку чисто ИИ-контент не подпадает под авторское право, создатели добавили "человеческий слой": рисунки, голоса и обработку художников. Это должно позволить зарегистрировать авторские права на готовый фильм.

OpenAI напрямую в продакшн не вмешивается, ограничившись предоставлением вычислительных мощностей и инструментов. В компании подчёркивают, что Critterz станет тестом, и если мультфильм окажется успешным, это станет аргументом в пользу того, что ИИ готов выйти на большой экран и способен изменить всю индустрию.

