По мере затягивания войны звучат призывы максимально увеличить доходы от замороженных активов.

Бельгия заявила о готовности рассмотреть более рискованные способы максимизации доходов от 190 миллиардов евро замороженных российских активов, чтобы помочь Украине. Главное условие - Европейский Союз должен разделить юридические риски.

Об этом сказал министр иностранных дел Максим Прево в интервью Financial Times.

По его словам, Брюссель не исключает новых шагов, но они должны базироваться на "прочной правовой основе" и предусматривать "общую ответственность за риски". Он подчеркнул, что конфискация активов не рассматривается, поскольку отсутствуют правовые основания, а такие действия могли бы вызвать недоверие к евро и напугать другие государства, которые хранят суверенные средства в Европе.

После вторжения России в 2022 году ЕС и союзники заморозили российские государственные активы за рубежом, большинство из которых размещены в брюссельском депозитарии Euroclear. Доходы от этих активов уже направляются на обслуживание 50 млрд долларов кредита для Украины, привлеченного странами G7.

Но по мере затягивания войны все чаще звучат призывы максимально увеличить доходы от замороженных активов - включая наиболее противоречивый шаг - их изъятие. Прибыли получают от погашения активов, которые не могут быть выплачены России и вынужденно реинвестируются. Европейская комиссия изучает возможность реинвестирования этих средств в более рискованные инструменты, чтобы увеличить объем помощи Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом месяце заявила, что ее организация "продвигает работу по российским замороженным активам, чтобы сделать вклад в оборону и восстановление Украины".

В то же время Euroclear отвергла предложения максимизировать доходы от активов путем рискованных инвестиционных стратегий, заявив, что подобные подходы могут расцениваться как фактическая конфискация.

Прево подчеркнул, что Бельгия не может сама нести ответственность за возможные иски, которые однажды могут обойтись стране в сумму, соизмеримую с годовым бюджетом. Он добавил, что в ЕС растет готовность к совместному распределению юридического бремени, и в таком случае Бельгия может пересмотреть свою позицию.

"Мы должны избежать шагов, которые могли бы убить курицу, несущую золотые яйца", - заявил министр.

Он добавил, что эти замороженные суверенные активы важно сохранить как рычаг для переговоров в рамках мирного процесса и обеспечить, чтобы эти значительные суммы в дальнейшем были использованы для восстановления Украины.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявлял, что Бельгия не будет конфисковывать доходы с замороженных активов России и передавать их на помощь Украине. По его словам, конфискация российских активов из бельгийских банков поставит под угрозу репутацию страны как центра финансовых услуг.

Верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас заявила, что РФ сможет вернуть ныне замороженные активы только после того, как выплатит Украине репарации. По ее словам, Россия не должна получить их, даже если будет достигнуто прекращение огня в Украине.

