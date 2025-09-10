Завтра погода испортится на западе страны.

В четверг, 11 сентября, в Украине будет царить теплая и сухая погода, но не по всей стране.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook предупредила, что атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду в западных областях Украины.

"Дожди местами, особенно в Карпатах, могут быть сильными!", - предупредила она и добавила, что температура на западе будет +17...+22 градуса.

Видео дня

В то же время большинство территории Украины будет находиться среди "настоящей красивой ранней осени". Ожидается сухая погода с переменной облачностью и солнцем. Температура воздуха в большинстве областей составит в течение дня +23...+28 градусов.

"В дальнейшем дождей в Украине будет мало, разве что на крайнем западе, температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +20 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Она также предупредила водителей и пешеходов о туманах.

В Киеве 11 сентября пройдет без дождя. Наталка Диденко говорит, что будет солнечно, а днем воздух прогреется до +24 градусов.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, до 13 сентября включительно осадков в Киеве уже не ожидается. По прогнозу, ночью в столице ожидается +12°...+15°, а днем воздух будет прогреваться до +24°...+26°.

Вас также могут заинтересовать новости: