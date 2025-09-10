Всех, кто ищет временного убежища, селят в лагеря.

С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев уехали за границу, и они продолжают это делать до сих пор. И в 2022-м году, и сейчас желающим оформить временную защиту "светит" лагерь для беженцев - в Германии, в Польше, в Нидерландах и в других странах. Узнайте, как люди живут в таких пунктах размещения в 2025-м году.

Каковы условия жизни в лагере беженцев

Большинство украинцев переезжают именно в Германию, потому что в этой стране наиболее серьезная социальная поддержка. По состоянию на май 2025 года, число украинских беженцев в стране превысило 1,2 миллиона человек. Граждане нашей страны, которые оказались в числе мигрантов, четвертый год снимают видео о том, как выглядит лагерь в Германии для беженцев из Украины в разных землях и городах.

Так, девушка под ником mary_v_zwickau в своем TikTok показала условия проживания в лагере города Лейпциг. На видео запечатлена комната, по словам mary_v_zwickau, небольшая. В помещении расположены стол, детский манеж, два небольших шкафа для одежды, одна двухместная кровать, одна детская кровать и одна двухэтажная. В описании к видео девушка указала, что комната маленькая, но вчетвером там жить было отлично. Также она отметила хорошую слышимость - перегородки не доходили до потолка, поэтому было очень сложно уложить ребенка спать.

Автор видео показала территорию лагеря и написала, что у беженцев была столовая, йога, пилатес, душ, туалет, помещение для стирки одежды, детская игровая комната, футбольное поле и баскетбольная площадка. Также можно было записаться на курсы немецкого и получить немного карманных денег.

В следующем ролике она рассказала, каковы условия жизни в лагере беженцев в плане еды. mary_v_zwickau сделала несколько фотографий и написала, что на обед всегда давали горячие блюда.

Раз в неделю, по словам девушки, украинцам давали рыбу, три раза в неделю - мясо. Один-два раза в неделю рацион беженцев состоял только из вегетарианских блюд, поэтому автору видео приходилось "бегать в супермаркет за сосисками". На завтрак, пишет украинка, всегда можно было получить булочку с маслом, конфитюр, сыр, колбасу, хлопья с молоком, а также яблоко или апельсин. Кофе, чай, горячая вода и какао были в неограниченном доступе круглосуточно. Отдельного питания для детей в лагере не было, поэтому автор видео постоянно покупала еду для ребенка в супермаркете. Ужинали украинцы булочкой с колбасой и сыром. mary_v_zwickau пишет, что выжить на таком рационе в лагере можно, но придется постоянно что-то покупать.

Своим опытом проживания в лагере для беженцев поделился молодой человек под ником Tokmakov Oleg. Он рассказал в TikTok, какой лагерь принимает беженцев из Украины в Дании. Молодой человек показал лагерь Sandholm. Автор видео провел небольшую экскурсию по территории и корпусу для несовершеннолетних.

По его словам, сразу после приезда украинцев сразу заселяют или в домик, или в двухэтажный корпус. На видео можно рассмотреть комнаты на втором этаже такого корпуса. Они оснащены небольшими шкафчиками для одежды, двумя односпальными кроватями, полками и письменным столом со стулом. Окна закрывают жалюзи и шторы. Автор видео говорит, что в домиках комнаты такие же, с той лишь разницей, что кровати там двухэтажные.

Душ и туалет раздельные, но общие для всего этажа, однако Tokmakov Oleg утверждает, что в санузлах постоянно убирают. В душевой, кроме душа, есть умывальник и одноразовые полотенца - так же точно, как и в уборной. Не забыл автор упомянуть и об отдельной комнате со стиральными и сушильными машинами. Отдельно он показал комнаты отдыха - на видео видно, что это небольшие помещения с мягкими диванчиками, книжными шкафами, стопками настольных игр.

По словам автора ролика, скучно в лагере точно не будет - на территории есть три PlayStation, Nintendo, настольный футбол, настольный теннис, тренажерный зал, Wi-FI, также можно постоянно играть в футбол или баскетбол.

Отдельное видео молодой человек посвятил обзору корпуса для совершеннолетних и семей.

Он говорит, что в комнаты там селят по 6-8 человек, но чаще всего люди живут вдвоем или вчетвером. Жилые помещения там в таком корпусе практически такие же, как и в отделении для несовершеннолетних - есть шкафчики для одежды, двухэтажные кровати, письменный стол и холодильник. Душ и туалет также раздельные, но не на этаж, а на каждые две комнаты.

Семьи, говорит автор, часто селят в отдельные домики - они рассчитаны на трех-четырех человек. Внутри есть шкаф, стол и душевая. Для взрослых развлечений чуть меньше, чем для подростков - беженцам предлагают воспользоваться тренажерным залом или компьютерами, поиграть в футбол и баскетбол. Те, кто хочет поиграть в PlayStation, должны попросить об этом - им могут разрешить окунуться в мир видеоигр на ограниченное количество времени.

Вас также могут заинтересовать новости: