'Акт агрессии': ВС Польши заявили, что сбили российские БПЛА

Отмечается, что польская ПВО сбила часть дронов, которые нарушили воздушное пространство страны во время атаки РФ на Украину.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство страны нарушили именно российские беспилотники.

Как говорится в заявлении командования ВС Польши в соцсети Х, это был "акт агрессии", который представляет непосредственную угрозу гражданам страны.

"В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан", - говорится в заявлении.

По приказу оперативного командующего Вооруженных Сил "немедленно начали оборонительные процедуры". Отмечается, что польские и союзные средства наблюдения с помощью радиолокации отслеживали несколько объектов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, командующий Оперативного командования ВС принял решение об их нейтрализации.

"Часть дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов", - говорится в сообщении.

Польша мониторит текущую ситуацию, а силы ПВО остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".

Атака на Польшу - что известно

В ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности на фоне массированной российской атаки на Украину. Часть ударных дронов пересекла границу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали объекты, которые нарушили воздушное пространство страны. При этом он не стал указывать, что польское воздушное пространство пересекали именно российские беспилотники.

Из-за вторжения в воздушное пространство Польши российских дронов в 10 воеводствахобъявили ускоренный вызов резервистов в территориальную оборону.

