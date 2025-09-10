Сегодня вдоль побережья Одесской области ожидается сильный ветер.

На сегодня, 10 сентября, в Одесской области объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, днем вдоль побережья Одесской области ожидается северо-восточный ветер со скоростью 12-14 м/с.

Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе

10 сентября в Одесской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура повысится до +25°...+30°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +25°...+27°. Температура морской воды +21°...+22°.

Погода 10 сентября - прогноз по Украине

В среду в Украине будет преобладать переменная облачность. В южной части пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории ожидается погода без осадков. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Днем по всей стране термометры покажут +22°...+27°.

