Польша созывает резервистов / фото из Twitter Mariusz Błaszczak

Из-за вторжения в воздушное пространство Польши российских дронов в 10 воеводствах объявили ускоренный вызов резервистов в территориальную оборону.

В частности, в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах резервисты должны появиться для выполнения задач в течение 6 часов.

А в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах резервистам дали на явку 12 часов.

Видео дня

По данным мониторов, более 10 российских "Шахедов" этой ночью атаковали Польшу. В Польше заявили о беспрецедентном нарушении своего воздушного пространства.

В нескольких воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов

Ночная атака на Польшу

Власти Польши подтвердили, что военные страны отражали воздушную атаку. Польский премьер Дональд Туск сообщил, что рассказал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о ночной атаке на Польшу.

Примечательно, что ни Вооруженные силы, ни сам Туск не сказали, что воздушное пространство их страны нарушили российские дроны.

Военное руководство ночью заявляло о военной операции и призывало поляков оставаться дома. Вооруженные силы отмечали, что в наибольшей опасности находились Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.

Это уже не первый раз, когда Польша поднимает в небо свою военную авиацию из-за российских атак по Украине. Но разница в том, что раньше на территорию Польши, в основном в приграничные районы, залетали лишь единичные российские дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: