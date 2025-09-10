В нескольких воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов

В ряде воеводств резервистам на явку дали всего 6 часов.

Из-за вторжения в воздушное пространство Польши российских дронов в 10 воеводствах объявили ускоренный вызов резервистов в территориальную оборону.

В частности, в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах резервисты должны появиться для выполнения задач в течение 6 часов.

А в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах резервистам дали на явку 12 часов.

По данным мониторов, более 10 российских "Шахедов" этой ночью атаковали Польшу. В Польше заявили о беспрецедентном нарушении своего воздушного пространства.

Ночная атака на Польшу

Власти Польши подтвердили, что военные страны отражали воздушную атаку. Польский премьер Дональд Туск сообщил, что рассказал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о ночной атаке на Польшу.

Примечательно, что ни Вооруженные силы, ни сам Туск не сказали, что воздушное пространство их страны нарушили российские дроны.

Военное руководство ночью заявляло о военной операции и призывало поляков оставаться дома. Вооруженные силы отмечали, что в наибольшей опасности находились Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.

Это уже не первый раз, когда Польша поднимает в небо свою военную авиацию из-за российских атак по Украине. Но разница в том, что раньше на территорию Польши, в основном в приграничные районы, залетали лишь единичные российские дроны.

