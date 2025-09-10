Премьер заявил, что пока нет оснований для введения ограничений, которые бы "усложнили жизнь граждан"

Польша должна готовиться к различным сценариям после беспрецедентного вторжения большого количества российских дронов в ее воздушное пространство. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск перед внеочередным заседанием Совета министров, передает Polsat News.

"Сегодня ни у кого не может быть никаких сомнений в том, что мы должны готовиться к различным сценариям", - сказал Туск.

При этом премьер добавил, что нет никаких оснований для паники. Жизнь поляков будет продолжаться в обычном режиме, а власть будет информировать граждан обо всех событиях, чтобы была полная ясность относительно того, что происходит в польском небе.

Туск заявил, что пока нет оснований для введения ограничений, которые бы "усложнили жизнь граждан". Он добавил, что правительство сообщит эту информацию при необходимости.

Премьер также призвал быть осторожными в отношении российской пропаганды: "С первых минут этой атаки и провокации россияне были очень активными в Интернете, и дезинформация и попытки распространения паники, несомненно, пойдут дальше. Мы все должны пройти испытание гражданской ответственностью".

Он также подчеркнул необходимость полагаться прежде всего на связь с Польской армией. "На данный момент ситуация, похоже, под контролем", - подытожил он.

В то же время глава дипломатического комитета ЕС Кая Каллас заявила, что предварительные данные свидетельствуют о том, что проникновение российских беспилотников в европейское воздушное пространство было преднамеренным, а не случайным.

"Война России эскалирует, а не заканчивается. Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы", - написала она в заметке на X.

В то же время в пресс-службе НАТО заявили, что многочисленные беспилотники нарушили польское воздушное пространство в течение ночи и были перехвачены средствами противовоздушной обороны Польши и союзников.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши "совершенно неприемлемым". Он сообщил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с генсеком НАТО Рютте.

Российские дроны над Польшей - главные новости

В ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию, поскольку российские дроны вторглись в ее воздушное пространство. По данным Минобороны страны, воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний прилет российских дронов в соседнюю Польшу крайне опасным прецедентом для Европы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября нарушили именно российские ударные беспилотники.

