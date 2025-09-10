С помощью домашних средств можно отбелить подушки и вернуть им "отельную" свежесть без химии.

Ничто не сравнится с ощущением свежей белоснежной подушки, как в дорогом отеле. Но сохранить её такой можно и дома - без дорогих средств и агрессивной химии. Как пишет Leravi, всё необходимое уже есть у вас на кухне или в ванной.

Какие подушки можно стирать

В машинке допустимо стирать пуховые, синтетические и хлопковые подушки. Перед этим обязательно проверьте ярлык производителя. А вот латексные и из "мемори-пены" лучше не подвергать машинной стирке — их чистят вручную или пылесосят.

Чем стирать подушки?

Вместо хлорки, которая портит ткань и может вызвать аллергию, подойдут простые домашние ингредиенты:

перекись водорода мягко отбеливает;

сода убирает запахи и смягчает ткань;

Уксус дезинфицирует и растворяет остатки загрязнений;

жидкое мыло помогает справиться с жиром и пятнами.

Как пишет издание, вместе эти ингредиенты образуют безопасное и эффективное средство, возвращающее подушкам свежесть.

Как постирать подушку - инструкция

Сначала снимите наволочку и постирайте её отдельно. Осмотрите подушку на наличие дыр, швы также лучше зашить заранее.

Ингредиенты можно добавить прямо в барабан вместе с подушкой. Оптимальный режим - горячая вода и "деликатная" стирка. Обязательно включите дополнительное полоскание, чтобы вымыть остатки мыла.

Как сушить подушки - совет

Сушка - ключевой этап. Нельзя оставлять подушку влажной: она потеряет форму и станет сырой. Лучше всего сушить подушки просто на воздухе, а если в сушильной машине, то только при низких температурах. Чтобы наполнитель не сбился, в барабан кладут теннисные или специальные шерстяные шарики. Они возвращают подушке пышность и предотвращают комки.

После такой процедуры подушки снова станут белыми, мягкими и упругими, словно в пятизвёздочном отеле.

