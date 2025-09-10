Ничто не сравнится с ощущением свежей белоснежной подушки, как в дорогом отеле. Но сохранить её такой можно и дома - без дорогих средств и агрессивной химии. Как пишет Leravi, всё необходимое уже есть у вас на кухне или в ванной.
Какие подушки можно стирать
В машинке допустимо стирать пуховые, синтетические и хлопковые подушки. Перед этим обязательно проверьте ярлык производителя. А вот латексные и из "мемори-пены" лучше не подвергать машинной стирке — их чистят вручную или пылесосят.
Чем стирать подушки?
Вместо хлорки, которая портит ткань и может вызвать аллергию, подойдут простые домашние ингредиенты:
- перекись водорода мягко отбеливает;
- сода убирает запахи и смягчает ткань;
- Уксус дезинфицирует и растворяет остатки загрязнений;
- жидкое мыло помогает справиться с жиром и пятнами.
Как пишет издание, вместе эти ингредиенты образуют безопасное и эффективное средство, возвращающее подушкам свежесть.
Как постирать подушку - инструкция
Сначала снимите наволочку и постирайте её отдельно. Осмотрите подушку на наличие дыр, швы также лучше зашить заранее.
Ингредиенты можно добавить прямо в барабан вместе с подушкой. Оптимальный режим - горячая вода и "деликатная" стирка. Обязательно включите дополнительное полоскание, чтобы вымыть остатки мыла.
Как сушить подушки - совет
Сушка - ключевой этап. Нельзя оставлять подушку влажной: она потеряет форму и станет сырой. Лучше всего сушить подушки просто на воздухе, а если в сушильной машине, то только при низких температурах. Чтобы наполнитель не сбился, в барабан кладут теннисные или специальные шерстяные шарики. Они возвращают подушке пышность и предотвращают комки.
После такой процедуры подушки снова станут белыми, мягкими и упругими, словно в пятизвёздочном отеле.
