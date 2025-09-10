По его словам, слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше.

Российские дроны, влетевшие в Польшу во время массированной атаки на Украину, свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности российского диктатора Владимира Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления.

Об этом заявил министр иностранных спав Украины Андрей Сибига, которого цитирует пресс-служба МИД.

"Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность. Чем дольше он не получает силу в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше - и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу", - отметил он.

По его словам, эта ситуация свидетельствует о том, что наконец нужно принять решение, которое позволит использовать возможности противовоздушной обороны соседних стран для перехвата беспилотников и ракет в украинском воздушном пространстве, в том числе приближающихся к границам НАТО.

Сибига подчеркнул, что Украина уже давно предлагает такой шаг, его необходимо сделать ради коллективной безопасности.

В то же время, как отметил министр, это также призыв к партнерам срочно усилить противовоздушную оборону Украины и лучше защититься от растущего количества российских дронов и ракет, которые регулярно атакуют нас.

"Кроме того, санкции должны быть усилены без промедлений. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину необходимо остановить - и остановить ее можно только силой, а не слабостью", - добавил глава МИД.

Российские дроны в Польше

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали объекты, которые нарушили воздушное пространство страны. Он объявил, что созвал срочное заседание правительства из-за ситуации с безопасностью.

В то же время, Туск не стал указывать, что польское воздушное пространство пересекали именно российские беспилотники.

Он добавил, что президент страны Кароль Навроцкий в курсе происходящего.

Впоследствии Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство страны нарушили именно российские беспилотники. По приказу оперативного командующего Вооруженных Сил "немедленно начали оборонительные процедуры".

