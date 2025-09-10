Известно об одном погибшем человеке и нескольких раненых. В Хмельницкой области разрушена швейная фабрика.

В результате массированной воздушной атаки россиян по Украине есть раненые, один человек погиб. Также в областях фиксируются пожары и повреждения гражданских объектов и жилых домов.

В частности, в Житомирской области один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского комбинированного удара. Об этом сообщил председатель Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко в Telegram. По его словам, враг нанес удар по Житомирщине дронами и ракетами.

"В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома", - отметил Бунченко.

Также городе Волочиск Хмельницкой области в результате российской атаки пострадали люди.

"В результате утренней вражеской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь. Кроме того, врагом разрушена швейная фабрика, повреждены автозаправка, транспорт, выбиты окна в окружающих домах. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются", - проинформировал глава ОГА Сергей Тюрин.

Кроме того, городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что ночью на Львов летели около 60 вражеских "Шахедов" и более 10 ракет. По его словам, жертв и разрушений жилого фонда нет. "Есть попадание обломков в гражданский склад на Авиационной. Сейчас оцениваем ущерб", - отметил мэр.

Один человек ранен в результате российского обстрела Винницы. "Под огнем врага оказались объекты гражданской и промышленной инфраструктуры. В более чем 20 жилых домах выбиты окна и повреждены кровли", - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ГСЧС добавили, что спасатели на Волыни ликвидировали масштабный пожар после российского обстрела. Там пострадавших и жертв нет.

Позже в ГСЧС детализировали, что на Житомирщине пострадал местный житель: с ожогами различной степени спасатели донесли его до кареты "скорой", но в больнице человек умер.

"Всего по состоянию на сейчас известно о 5 пострадавших: 4 в Житомире и 1 в Бердичеве. Они все доставлены в медучреждения. На месте работают все соответствующие службы", - сообщили спасатели.

Кроме этого, как сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, в небе над Черкасской областью обезврежены две российские ракеты, а также десяток БПЛА.

"Травмированных нет. Однако есть последствия для инфраструктуры", - сообщил он.

В частности, по его данным, в Золотоношском районе взрывной волной частично разрушен хлев, погибли две коровы. Также повреждены окна и крыши, предварительно, в пяти домах.

В Звенигородском районе тоже выбило окна в пяти зданиях.

"Кроме того, задело линию электропередач. Ремонтники уже работают", - отметил он.

Массированная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 сентября Россия запустила по Украине ракеты и дроны. Мониторинговые паблики сообщали, что это была самая массированная атака за крайние 4 месяца.

Примечательно, что ракеты летели даже в направлении Закарпатья. Также сообщалось о взрывах в Виннице.

