Словесные головоломки стали одними из самых популярных умственных задачек в интернете. Их любят как дети, так и взрослые.
Эти, на первый взгляд, простые задачи, состоят из набора букв, расположенных на картинке. В этом хаосе читателю надо найти одно конкретное слово. УНИАН подготовил для вас интересный вызов.
Такие головоломки помогают улучшить концентрацию внимания, наблюдательность, логическое и критическое мышление. Также они являются прекрасным тренажером для глаз.
Готовы проверить себя?
Ниже вы увидите коллаж с набором букв, среди которых спрятано слово "вареники". Вам нужно найти его, соединив буквы в комбинацию по горизонтали или по вертикали. На ответ у вас будет всего 9 секунд.
Вы в игре? Тогда начинаем отсчет времени.
Ну что? Вам удалось заметить слово "вареники"? Если вы справились за отведенные 9 секунд, вашему вниманию к мелочам и острому зрению можно только позавидовать. Сделать это было действительно непросто. Большое количество одинаковых букв да еще и изображение вареников могли отвлекать.
Мы же покажем вам правильный ответ на эту задачку:
