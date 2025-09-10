Давайте проверим вашу внимательность к деталям.

Словесные головоломки стали одними из самых популярных умственных задачек в интернете. Их любят как дети, так и взрослые.

Эти, на первый взгляд, простые задачи, состоят из набора букв, расположенных на картинке. В этом хаосе читателю надо найти одно конкретное слово. УНИАН подготовил для вас интересный вызов.

Такие головоломки помогают улучшить концентрацию внимания, наблюдательность, логическое и критическое мышление. Также они являются прекрасным тренажером для глаз.

Готовы проверить себя?

Ниже вы увидите коллаж с набором букв, среди которых спрятано слово "вареники". Вам нужно найти его, соединив буквы в комбинацию по горизонтали или по вертикали. На ответ у вас будет всего 9 секунд.

Вы в игре? Тогда начинаем отсчет времени.

Ну что? Вам удалось заметить слово "вареники"? Если вы справились за отведенные 9 секунд, вашему вниманию к мелочам и острому зрению можно только позавидовать. Сделать это было действительно непросто. Большое количество одинаковых букв да еще и изображение вареников могли отвлекать.

Мы же покажем вам правильный ответ на эту задачку:

