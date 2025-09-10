Ведущий назвал поведение певицы недопустимым.

Известный ведущий Алексей Суханов высказался о Насте Каменских на фоне недавнего языкового скандала.

Не секрет, что артистку раскритиковали после одного из концертов в США. Там она пела свои русскоязычные хиты и опозорилась заявлением о языке: "Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем...". Эти слова вызвали возмущение среди украинцев, а известный ювелирный бренд досрочно завершил рекламную кампанию с Каменских.

На скандал вокруг исполнительницы отреагировал и Алексей Суханов. В частности, он назвал поведение Насти недопустимым.

"Если бы я был руководителем того ювелирного бренда, я бы тоже прекратил сотрудничество. Потому что считаю ее поведение недопустимым. Я не являюсь поклонником того, чтобы человека определяли по языковому признаку, но ее высказывания были обесценивающими, пренебрежительными и оскорбительными для нормального, здорового человека", - отметил ведущий в комментарии для ТСН.ua.

Суханов также назвал вероятную причину, по которой Каменских имеет такую позицию. Об этом он сказал так:

"Уехав, она потеряла связь с реальностью. И я бы ей посоветовал вернуться сюда, хотя бы на сутки, и пойти, например, на Майдан или к Михайловскому. И вот не торопясь, просто посмотреть в глаза тех ребят, мужчин, женщин, которые погибли. Так сказать, вернуться к реальности, адекватности, к критическому здоровому мышлению. Почему она так сказала? Просто у нее нет своей позиции и она хочет зарабатывать деньги. Я понимаю ее, почему она хочет нравиться этой русскоязычной публике, выходцам из России. Чтобы они ходили на ее концерты, платили деньги. Ну тогда так и признай. Тогда так и скажи: "Мне по барабану, что у вас тут делается, я хочу зарабатывать деньги". Так хотя бы честнее будет. А так она демонстрирует только двуж*пость. Она двуж*пая".

Алексей отметил, что украинский язык имеет значение, особенно во время войны. Поэтому не стоит слушать тезисы, что он якобы неважен.

"Пожалуйста, ты можешь не разговаривать на этом языке, но ты должен уважать, ценить и признавать, что это имеет значение. Тем и отличается, в частности, украинец от гражданина России. Своим языком, сознанием, идентичностью", - отметил ведущий.

