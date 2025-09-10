Аналитики также сравнили новую ракету с обычной Taurus.

Недавно министерство обороны Германии объявило перечень оборонных проектов, на которые в целом будет выделено 25 млн евро. Среди них есть пункт о строительстве производственных мощностей для изготовления новых крылатых ракет Taurus Neo. Об этом пишет Defense Express.

В издании напомнили, что Германия планирует приобрести 600 единиц новых Taurus Neo, однако цена одной ракеты будет составлять около 3,5 млн евро, а первые поставки могут состояться только в 2029 году. Если говорить о характеристиках этих ракет, то сейчас ни производитель, ни Министерство не разглашают их.

Кроме того, пока нет понимания того, как примерно будет выглядеть Taurus Neo после всех модификаций, однако издание Hartpunk представило, какой она будет, отталкиваясь от уже известных фактов и логических предположений.

По словам журналистов, форма ракеты останется такой же, поскольку в противном случае придется проводить много испытаний, среди которых влияние на летные возможности самолета-носителя, что является дополнительными затратами и потерянным временем.

Если говорить о системе наведения, несмотря на то, что ей около 20 лет, она до сих пор является мощной, однако ее все равно нужно переделать на новой современной компонентной базе, благодаря чему она будет более эффективной и компактной, добавляют в Defense Express.

Также тандемная проникающая боевая часть Taurus составляет 481 кг и вряд ли претерпит изменения, поскольку ее в целом хватает.

"Но учитывая, что с установлением более современных и компактных систем может освободиться место, было бы логично его занять более мощной боевой частью, или увеличить дальность полета. Также на дальности полета может положительно отразится оптимизация двигателя. Сейчас на Taurus используется P8300-15 от Williams, но он может быть как модернизирован, так и заменен, поэтому не исключено, что комплексные меры смогут увеличить дальность полета ракеты до 1000 км", - подчеркнули аналитики.

Эксперты напомнили, что обычная крылатая ракета Taurus имеет определенный резерв пространства внутри. Во время учений в нее устанавливается специальный блок связи, с помощью которого можно прервать полет из соображений безопасности.

"И ранее уже предлагалось оснастить Taurus блоками с тепловыми ловушками или дипольными отражателями, чтобы при заходе на цель повысить ее выживаемость. И это очень напоминает опыт рашистов, когда они устанавливали на свои Х-101 такие блоки. Но Taurus так и не получил такие блоки, но вот в Taurus Neo такая бы возможность вполне могла бы быть реализована, ведь благодаря небольшому повышению стоимости можно сильно улучшить ракету. Но опять же пока все это предположения, какими на самом деле выйдут Taurus Neo сейчас неизвестно", - подытожили в Defense Express.

Ракеты Taurus для Украины - последние новости

Ранее депутат Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" Родерих Кизеветтер призвал прекратить "псевдопереговоры" и дать Украине Taurus. По его словам, Россия не хочет мирного соглашения и "ежедневно демонстрирует свое намерение разрушать".

"Вместо того, чтобы надеяться на абсолютно нереалистичные переговоры и прекращение огня и таким образом тратить время на контрпродуктивные псевдопереговоры, Германия, в частности, должна взять пример со стран Северной Европы и Балтии", - сказал Кизеветтер.

В то же время главный редактор военно-аналитического портала Defense Express Олег Катков заявил, что Германия никогда не передаст Украине ракеты Taurus, и на то есть веские причины. Он пояснил, что имеющихся таких ракет у Германии в целом очень немного.

"Общее количество ракет оценивалось примерно в 600 единиц, а Германия заявляла, что около 500 осталось. В то же время реальное количество боеспособных ракет, по данным парламентского комитета Бундестага по обороне по состоянию на 2023 год, было 150", - добавил Катков.

Вас также могут заинтересовать новости: