Варвара уже стала студенткой.

Актер комедийного жанра и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой, который ранее рассказал о трудностях в воспитании старшей дочери, рассекретил ее будущую профессию.

По словам юмориста, 17-летняя Варвара уже стала студенткой и выбрала себе специальность. В частности, девушка также хочет связать будущее с шоу-бизнесом.

"Она выбрала себе профессию, которой будет учиться - менеджмент и режиссура шоу-бизнеса. Она онлайн будет заниматься в институте до своего совершеннолетия", - сказал шоумен в комментарии проекту "Ближче до зірок".

Однако, в каком именно учебном заведении будет получать образование Варвара - Кошевой не отметил.

К слову, Евгений воспитывает двух дочерей вместе с женой Ксенией: Варвару и Серафиму, которая в этом году пошла в 5 класс.

Кстати, ранее супруги признавались, что тяжело пережили переходный возраст старшей дочери. Например, девочка убегала из дома к друзьям, после чего звездные родители ее догоняли и возвращали назад.

Напомним, ранее певец Александр Пономарев впервые за долгое время показал своего 18-летнего сына Сашу.

